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Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Вибухівка здетонувала в руках чоловіка

вибух

В Херсонсьукій області літня людина намагалась перенести вибухівку й загинула.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Поблизу села Шляхове Бериславської громади на російській вибухівці підірвався місцевий житель. 60-річний чоловік намагався самотужки перенести невідомий вибухонебезпечний предмет", - говориться в повідомленні.

Вибухівка здетонувала у нього в руках, отримані травми виявилися надто тяжкими, й чоловік загинув на місці.

ОВА нагадує, що значна більшість територій Херсонщини усіяні російськими мінами, розтяжками та боєприпасами, й потрібно бути максимально обережними.

Зазначимо, що близько 30% території України, а саме 174 тис. кв. км, є потенційно небезпечними через замінування. На половині з них розташовані землі сільськогосподарського призначення. 