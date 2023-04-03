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Вибухівка здетонувала в руках чоловіка
В Херсонсьукій області літня людина намагалась перенести вибухівку й загинула.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Поблизу села Шляхове Бериславської громади на російській вибухівці підірвався місцевий житель. 60-річний чоловік намагався самотужки перенести невідомий вибухонебезпечний предмет", - говориться в повідомленні.
Вибухівка здетонувала у нього в руках, отримані травми виявилися надто тяжкими, й чоловік загинув на місці.Підписуйтеся на наш YouTube канал
ОВА нагадує, що значна більшість територій Херсонщини усіяні російськими мінами, розтяжками та боєприпасами, й потрібно бути максимально обережними.
Зазначимо, що близько 30% території України, а саме 174 тис. кв. км, є потенційно небезпечними через замінування. На половині з них розташовані землі сільськогосподарського призначення.