Вибухівка здетонувала в руках чоловіка

В Херсонсьукій області літня людина намагалась перенести вибухівку й загинула.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Поблизу села Шляхове Бериславської громади на російській вибухівці підірвався місцевий житель. 60-річний чоловік намагався самотужки перенести невідомий вибухонебезпечний предмет", - говориться в повідомленні.

Вибухівка здетонувала у нього в руках, отримані травми виявилися надто тяжкими, й чоловік загинув на місці.

ОВА нагадує, що значна більшість територій Херсонщини усіяні російськими мінами, розтяжками та боєприпасами, й потрібно бути максимально обережними.

Зазначимо, що близько 30% території України, а саме 174 тис. кв. км, є потенційно небезпечними через замінування. На половині з них розташовані землі сільськогосподарського призначення.