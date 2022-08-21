Вибухнув автомобіль російського пропагандиста Дугіна. Загинула його донька, - ЗМІ

Вночі 20 серпня у Підмосков'ї було підірвано автомобіль російського пропагандиста, політолога, автора російської імперіалістичної концепції "неоєвразійства" Олександра Дугіна. Внаслідок вибуху загинула його дочка Дар'я Дугіна. Про це повідомляє російське інформагентство ТАРС.

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"Дар'я Дугіна, дочка громадського діяча Олександра Дугіна, загинула внаслідок вибуху автомобіля в районі селища Великі Вяземи в Підмосков'ї. Машина, що вибухнула в Підмосков'ї, в якій загинула Дар'я Дугіна, належить її батькові, повідомив він", - повідомляє видання.

Згідно з повідомленням, в автомобіль Toyota Land Cruiser Prado Дугіна було встановлено вибуховий пристрій, який і спричинив підрив.