Відбито 60 атак за добу. Генштаб ЗСУ розповів про ситуацію на фронті

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби українські військові відбили там близько 60 атак. Про це йдеться ранковому в зведенні Генерального штабу ЗСУ 5 травня.

Зазначається, що найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Війська РФ й надалі застосовують тактику терору. Минулої доби окупанти завдали 10 ракетних ударів по Краматорську та Запоріжжю, завдали 75 авіаційних ударів та здійснили 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

Через це є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки, навчальні заклади, дитячі садочки та інша цивільна інфраструктура.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Особливих змін немає.

ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Особливих змін немає. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує обстріли населених пунктів України з території РФ, вдосконалює інженерне обладнання місцевості. Протягом минулої доби окупанти обстріляли населені пункти Єліне, Миколаївка, Іванівка, Бучки і Гремʼяч Чернігівської області; Уралове, Порохонь, Студенок, Шалигине, Рівне, Бояро-Лежачі, Стукалівка, Білопілля, Тимофіївка, Кіндратівка, Олексіївка, Юнаківка та Славгород Сумської області; Червона Зоря, Глибоке, Липці, Веселе, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Караїчне, Бочкове, Бударки, Комісарове, Колодязне та Красне Перше Харківської області. Таким чином загарбники знищили та пошкодили приватні будинки. Є поранені серед цивільного населення.

противник продовжує обстріли населених пунктів України з території РФ, вдосконалює інженерне обладнання місцевості. Протягом минулої доби окупанти обстріляли населені пункти Єліне, Миколаївка, Іванівка, Бучки і Гремʼяч Чернігівської області; Уралове, Порохонь, Студенок, Шалигине, Рівне, Бояро-Лежачі, Стукалівка, Білопілля, Тимофіївка, Кіндратівка, Олексіївка, Юнаківка та Славгород Сумської області; Червона Зоря, Глибоке, Липці, Веселе, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Караїчне, Бочкове, Бударки, Комісарове, Колодязне та Красне Перше Харківської області. Таким чином загарбники знищили та пошкодили приватні будинки. Є поранені серед цивільного населення. На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Кам’янка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне та Берестове Харківської області.

ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Кам’янка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне та Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку війська РФ вели безуспішні наступальні дії в районах Білогорівки та південо-західної околиці Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Андріївка, Греківка, Макіївка, Невське, Піщане, Діброва, Білогорівка Луганської області та Торське, Сіверськ, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка Донецької області.

війська РФ вели безуспішні наступальні дії в районах Білогорівки та південо-західної околиці Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Андріївка, Греківка, Макіївка, Невське, Піщане, Діброва, Білогорівка Луганської області та Торське, Сіверськ, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку тривають бої у місті Бахмут. Безуспішні наступальні дії росіяни вели також у напрямку населених пунктів Богданівка та Маркове. Від ворожих обстрілів постраждали Никифорівка, Васюківка, Новомаркове, Маркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Олександро-Шультине, Диліївка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

тривають бої у місті Бахмут. Безуспішні наступальні дії росіяни вели також у напрямку населених пунктів Богданівка та Маркове. Від ворожих обстрілів постраждали Никифорівка, Васюківка, Новомаркове, Маркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Олександро-Шультине, Диліївка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Обстріляв Авдіївку, Первомайське, Нетайлове та Карлівку Донецької області.

противник наступальних дій не проводив. Обстріляв Авдіївку, Первомайське, Нетайлове та Карлівку Донецької області. На Мар’їнському напрямку окупанти намагаються покращити тактичне положення. Протягом доби відбито численні атаки росіян у Мар’їнці. Ворожих обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

окупанти намагаються покращити тактичне положення. Протягом доби відбито численні атаки росіян у Мар’їнці. Ворожих обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку війська РФ обстріляли Вугледар, Новоукраїнку, Пречистівку та Шахтарське Донецької області.

війська РФ обстріляли Вугледар, Новоукраїнку, Пречистівку та Шахтарське Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Обстріляли понад 55 населених пунктів. Серед них – Времівка, Новосілка та Новопіль Донецької області; Малинівка, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степове і Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Михайлівка, Козацьке, Львове, Новотягинка, Софіївка Херсонської області та місто Херсон.

Українська авіація за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу загарбників. Крім того, знищено чотири баражуючих боєприпаси "Ланцет".

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один пункт управління, вісім районів зосередження живої сили, два склади боєприпасів та одну станцію радіоелектронної боротьби ворога.