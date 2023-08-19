Війська РФ вдарили ракетою по центру Чернігова: 7 людей загинули, понад сто постраждали (ФОТО/ВІДЕО)

Російські окупанти в суботу, 19 серпня, обстріляли центр Чернігова. Ворог застосував, імовірно, балістичну ракету. Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус.

Як інформує "Суспільне", внаслідок атаки є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако підтвердив інформацію про загиблих та поранених після російської атаки.

Оновлено о 12:33. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в центр Чернігова влучила російська ракета.

"Площа, політехніка, театр", – додав він.

Оновлено о 13:11. Ломако заявив, що є інформація про пʼятьох загиблих. Ще 37 людей травмовано, 11 поранених доставили в міські лікарні, двоє з них – у важкому стані.

Окупанти атакували район Красної площі і прилеглих вулиць.

Оновлено о 13:17. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зазначає, що постраждали 42 людини.

За даними МВС, унаслідок російського ракетного удару відбулося руйнування даху драмтеатру, виникла пожежа. Також пошкоджено скління вікон пожежно-рятувальної частини. Ліквідовано займання магазину.

Оновлено о 13:35. В.о. міського голови Чернігова уточнив, що загинули шестеро людей, зокрема одна дитина.

Оновлено о 14:29. Очільник МВС Клименко повідомив, що в Чернігові виявили тіло ще однієї жертви. Таким чином, кількість загиблих зросла до 7.

По медичну допомогу звернулися 90 поранених, серед яких 10 поліцейських та 12 дітей. Госпіталізовано 25 людей. 12-річну дівчинку терміново доставляють реанімобілем до Києва, дитина перебуває в тяжкому стані.

Оновлено о 15:29. Ломако поінформував про 117 постраждалих.

Зазначимо, що Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку на Чернігівщині, Полтавщині та Сумщині об 11:21. А об 11:49 вказували, що в Чернігівській області існує загроза застосування ворогом ударних безпілотників.

"Суспільне Чернігів" повідомляло про вибух в обласному центрі об 11:31.