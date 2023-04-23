Війська РФ атакували Нікополь із безпілотників: постраждали троє людей

Російські окупанти 23 квітня скинули з безпілотників снаряди на Нікополь Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждали троє людей. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, через дії загарбників пролунало щонайменше чотири вибухи.

Внаслідок атаки один чоловік 33 років отримав осколкові поранення. У ще двох людей зафіксували мінно-вибухові травми та контузії.

Наслідки російського обстрілу Нікополя 23 квітня 2023. Фото: Олександр Саюк / Facebook Наслідки російського обстрілу Нікополя 23 квітня 2023. Фото: Олександр Саюк / Facebook Наслідки російського обстрілу Нікополя 23 квітня 2023. Фото: Олександр Саюк / Facebook Наслідки російського обстрілу Нікополя 23 квітня 2023. Фото: Олександр Саюк / Facebook

Як уточнив міський голова Нікополя Олександр Саюк, обстріл Нікополя стався вранці. Окупанти пошкодили комунальну будівлю, два приватні житлові будинки, два гаражі та один автомобіль.

Наразі фахівці працюють над відновленням пошкоджених ліній електропередач.