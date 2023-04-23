- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Війська РФ атакували Нікополь із безпілотників: постраждали троє людей
Російські окупанти 23 квітня скинули з безпілотників снаряди на Нікополь Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждали троє людей. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, через дії загарбників пролунало щонайменше чотири вибухи.
Внаслідок атаки один чоловік 33 років отримав осколкові поранення. У ще двох людей зафіксували мінно-вибухові травми та контузії.
Як уточнив міський голова Нікополя Олександр Саюк, обстріл Нікополя стався вранці. Окупанти пошкодили комунальну будівлю, два приватні житлові будинки, два гаражі та один автомобіль.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Наразі фахівці працюють над відновленням пошкоджених ліній електропередач.