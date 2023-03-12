Війська РФ атакували Очаків — загорілися автомобілі, пошкоджені будинки (ФОТО)

Російські військові вночі 12 березня відкривали вогонь по Миколаївській області. Зокрема, під артилерійський обстріл потрапило місто Очаків.

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Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Внаслідок атаки спалахнула квартира. Фото: ДСНС Внаслідок обстрілу спалахнули 2 автомобілі. Фото: ДСНС До гасіння залучалось 2 одиниці техніки. Фото: ДСНС

По Очакову почали бити о 00:45-00:49. Внаслідок атаки відбулося займання автомобілів, пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівка. В ДСНС уточнили, що спалахнули 2 автомобілі ВАЗ 2105 та MAZDA 626. Чергові відділення підрозділу загасили пожежі на площі 8 кв. м та 2 кв. м.

Наслідки пошкоджень уточнюються. Інформація про постраждалих не надходила.

Голова поліції Миколаївщини Сергій Шайхет уточнив, що вогонь по Очакову росіяни вели з боку Кінбурнської коси.

Кінбурнська коса – єдина частина Миколаївської області, що залишається під окупацією ворога. Херсонська область окупована тільки на лівому березі від річки Дніпро. Дельта Дніпра займає пониззя річки при її впадінні в Дніпровський лиман Чорного моря. Площа дельти Дніпра становить приблизно 350 км².

Відомо, що українські та російські військові розгорнули невеликі групи на Кінбурнській косі, яка контролює затоку Дніпра.