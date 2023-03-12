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Війська РФ атакували Очаків — загорілися автомобілі, пошкоджені будинки (ФОТО)
Російські військові вночі 12 березня відкривали вогонь по Миколаївській області. Зокрема, під артилерійський обстріл потрапило місто Очаків.
Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
По Очакову почали бити о 00:45-00:49. Внаслідок атаки відбулося займання автомобілів, пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівка. В ДСНС уточнили, що спалахнули 2 автомобілі ВАЗ 2105 та MAZDA 626. Чергові відділення підрозділу загасили пожежі на площі 8 кв. м та 2 кв. м.
Наслідки пошкоджень уточнюються. Інформація про постраждалих не надходила.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Голова поліції Миколаївщини Сергій Шайхет уточнив, що вогонь по Очакову росіяни вели з боку Кінбурнської коси.
Кінбурнська коса – єдина частина Миколаївської області, що залишається під окупацією ворога. Херсонська область окупована тільки на лівому березі від річки Дніпро. Дельта Дніпра займає пониззя річки при її впадінні в Дніпровський лиман Чорного моря. Площа дельти Дніпра становить приблизно 350 км².
Відомо, що українські та російські військові розгорнули невеликі групи на Кінбурнській косі, яка контролює затоку Дніпра.