- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Війська РФ атакували прифронтові населені пункти на Запоріжжі: в Оріхові є загиблий (ФОТО)
40-річний місцевий житель загинув від отриманих травм внаслідок обстрілу 13 липня Оріхова Запорізької області російськими окупаційними військами. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Юрій Малашко, в результаті удару було також поранено 87-річного чоловіка.
Крім того, поранення під час обстрілів з реактивних систем залпового вогню отримав 66-річний житель села Верхня Терса Воздвижівської громади. Його доправлено до медичного закладу.
В свою чергу, застосувавши оперативно-тактичний комплекс "Іскандер-К", ворог поцілив по території підприємства у селищі Малокатеринівка Кушугумської громади.
Там вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано складське приміщення. Поранення отримали дві особи. За словами очільника області, їм надається необхідна медична допомога.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що 9 липня внаслідок російського авіаудару в Оріхові було зруйновано школу: загинули сім людей, зокрема подружжя залізничників, які також займалися волонтерською допомогою мешканцям в місцевому "пункті незламності".
За минулу ж добу, 12 липня, за даними ОВА, військові РФ завдали 80 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Було зафіксовано 72 артилерійські обстріли, зокрема по містах Оріхів і Гуляйполе та низці сіл.