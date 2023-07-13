Війська РФ атакували прифронтові населені пункти на Запоріжжі: в Оріхові є загиблий (ФОТО)

40-річний місцевий житель загинув від отриманих травм внаслідок обстрілу 13 липня Оріхова Запорізької області російськими окупаційними військами. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Юрій Малашко, в результаті удару було також поранено 87-річного чоловіка.

Крім того, поранення під час обстрілів з реактивних систем залпового вогню отримав 66-річний житель села Верхня Терса Воздвижівської громади. Його доправлено до медичного закладу.

В свою чергу, застосувавши оперативно-тактичний комплекс "Іскандер-К", ворог поцілив по території підприємства у селищі Малокатеринівка Кушугумської громади.

Там вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано складське приміщення. Поранення отримали дві особи. За словами очільника області, їм надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, що 9 липня внаслідок російського авіаудару в Оріхові було зруйновано школу: загинули сім людей, зокрема подружжя залізничників, які також займалися волонтерською допомогою мешканцям в місцевому "пункті незламності".

За минулу ж добу, 12 липня, за даними ОВА, військові РФ завдали 80 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Було зафіксовано 72 артилерійські обстріли, зокрема по містах Оріхів і Гуляйполе та низці сіл.