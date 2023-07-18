Війська РФ атакували прифронтові населені пункти Запорізької області: в Оріхові є загибла

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 17 липня ворожа армія вдарила по 24 населених пунктах. Через російську агресію одна людина загинула, ще п'ятеро дістали поранення.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, за минулу добу ворог здійснив 104 обстріли по 24 населених пунктах, зокрема з авіації вдарив по Оріхову, Новодарівці та Малій Токмачці, а з БПЛА атакував Новоандріївку.

В результаті ворожих атак додалося 26 пошкоджених цивільних об'єктів: багатоповерхові та приватні будинки, господарчі споруди, автівки та інше майно людей.

"Внаслідок авіаудару по житловому району Оріхова загинула 72-річна жінка. Ще 5 жителів отримали травми - 48-річному чоловіку на місці надали медичну допомогу, поранених жінок 43, 73, 79 років та 75-річного чоловіка оперативно госпіталізували", - зазначив він.

Нагадаємо, російські війська постійно обстрілюють прифронтові населені пункти Запорізької області. Так, лише 13 липня ворожа армія вдарила по 21 населеному пункту, внаслідок чого одна людина загинула, ще чотири дістали поранення.