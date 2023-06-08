Війська РФ атакували Сумську область дронами: пошкоджені школа та зерносховище

Російські окупаційні війська не припиняють обстрілювати Сумську область. Так, ворог вночі та зранку 8 червня атакував прикордоння дронами та бив по громадах з мінометів.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Загалом окупанти 7 разів обстріляв прикордоння, зафіксовано 19 вибухів.

Зокрема, по території Миропільської громади росіяни вдарили безпілотниками Shahed. Один дрон влучив у приміщення школи, в результаті чого виникла пожежа. Інший ворожий дрон влучив у продуктовий магазин та ще один у нежитлове приміщення на території громади.

У Миколаївській сільській громаді ворожий безпілотник Shahed влучив у ангар та зерносховище агрофірми. Також пошкоджено кілька одиниць тракторної техніки.

Крім того, ворог бив з мінометів по Новослобідській, Середино-Будській та Білопільській громадах на Сумщині.

Нагадаємо, в ніч на 7 червня в одній з громад на Сумщині ворожий дрон влучив у приватний будинок, внаслідок чого двоє людей загинули і ще одна отримала поранення.