Війська РФ атакували Херсонщину: є загиблі та поранені

Російські окупанти 2 травня обстріляли Білозерську громаду Херсонської області, внаслідок чого є жертви. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, ворог вкотре вкрив вогнем села Кізомис та Велетенське. Через обстріл останнього загинув 28-річний чоловік.

Поранених шпиталізували до Херсона, де лікарі надають їм необхідну медичну допомогу.

Оновлено. Херсонська обласна прокуратура повідомляє, що в результаті обстрілу троє людей загинули, ще п’ятеро отримали поранення.

Там зазначають, що крім сіл Білозерської громади, ворог атакував і Херсон. Попередньо, окупанти здійснили артобстріл мирного населення та завдали авіаударів. Внаслідок цього пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, серед яких – житлові будинки, господарські приміщення та автотранспорт.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, протягом 1 травня загарбники 71 раз відкривали вогонь по різних населених пунктах Херсонської області. Через російську агресію двоє людей дістали поранення.