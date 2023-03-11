Війська РФ атакували Запоріжжя: влучили в об'єкт, де проживають кількасот тисяч людей

Російські окупаційні війська 11 березня завдали удару по об'єкту життєзабезпечення обласного центру, в якому проживають кількасот тисяч мирних громадян, в Запоріжжі.

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Про це повідомила пресслужба ОВА та секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Сьогодні серед білого дня ворог вчергове підступно атакував Запоріжжя. На цей час відомо, що через ракетні обстріли, в одному з районів міста сталося загоряння. Усі відповідні служби вже працюють на місці," — розповів Куртєв.

В ОВА додали, що, за попередньою інформацією, окупанти для атаки на Запоріжжя застосували С-300.

Серед людей, що знаходилися в будівлі, були переселенці, які втекли від російської агресії з більш небезпечних населених пунктів.

Нагадаємо, в ніч на 9 березня російські війська завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Зафіксовано обстріл енергетичних об'єктів у семи регіонах. Зокрема, внаслідок обстрілів ЗАЕС, жоден із шести блоків якої не працює вже кілька місяців, втратила можливість отримувати е/е з мережі і перейшла в черговий раз на дизель-генератори.

Згодом фахівці "Укренерго" відновили енергоживлення Запорізької АЕС, яке було перервано через ракетні удари росіян.