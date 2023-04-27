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Війна Війна
Категорія
Події
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Війська РФ атакували житловий квартал Херсона: загинула людина

Херсонська область, знак
Херсонська область. Фото: Wikimapia

Російські окупанти 27 квітня обстріляли житловий квартал Херсона, внаслідок чого загинув 42-річний чоловік. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, через ворожу атаку пошкоджено декілька квартир херсонців.

Крім того, окупанти вкотре вдарили по селу Кізомис Білозерської громади, скинувши на населений пункт пʼять керованих авіабомб. Інформація про руйнування та потерпілих уточнюється. 

Нагадаємо, протягом 26 квітня війська РФ 65 разів відкривали вогонь по різних населених пунктах Херсонської області. Ворог застосував важку артилерію, безпілотники та авіацію. Через російську агресію одна людина загинула, ще троє дістали поранення.

Автор:
Артем Ющенко