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Війська РФ кілька населених пунктів Херсонщини: є поранені
Російські окупанти 25 червня обстріляли кілька населених пунктів Херсонської області, поранивши людей. Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
Зазначається, що ворог обстріляв, зокрема, селище Антонівка. Там поранення отримав 29-річний чоловік, йому надана необхідна допомога.
Також під вогнем було село Бургунка, де з тяжкими пораненнями госпіталізували чоловіка. Під цей обстріл попала й вагітна жінка – їй медики надають допомогу, щоб запобігти передчасним пологам.
Крім того, росіяни скинули авіаційні бомби на Козацьке та Веселе. На щастя, люди не постраждали.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, в ніч на 25 червня російські військові обстріляли житлові квартали Херсона. Зокрема, окупанти атакували пʼятиповерховий будинок, під завалами загинув чоловік.