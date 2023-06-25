Війська РФ кілька населених пунктів Херсонщини: є поранені

Російські окупанти 25 червня обстріляли кілька населених пунктів Херсонської області, поранивши людей. Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Зазначається, що ворог обстріляв, зокрема, селище Антонівка. Там поранення отримав 29-річний чоловік, йому надана необхідна допомога.

Також під вогнем було село Бургунка, де з тяжкими пораненнями госпіталізували чоловіка. Під цей обстріл попала й вагітна жінка – їй медики надають допомогу, щоб запобігти передчасним пологам.

Крім того, росіяни скинули авіаційні бомби на Козацьке та Веселе. На щастя, люди не постраждали.

Нагадаємо, в ніч на 25 червня російські військові обстріляли житлові квартали Херсона. Зокрема, окупанти атакували пʼятиповерховий будинок, під завалами загинув чоловік.