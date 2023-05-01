Загарбники намагаються наступати на трьох напрямках: ЗСУ за добу відбили понад 36 атак, – Генштаб

Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби українські військові відбили там понад 36 атак ворога. Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 1 травня.

Зазначається, що в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, українські захисники стійко тримають оборону.

За добу війська РФ завдали пʼять ракетних ударів по містах Краматорськ, Костянтинівка та Павлоград. Крім того, ворог завдав 27 авіаційних ударів та здійснив 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На території Білорусі й надалі перебувають визначені підрозділи збройних сил РФ.

На Сіверському та Слобожанському напрямках протягом минулої доби ворог завдав авіаударів по населених пунктах Красний Хутір Чернігівської області та Середина-Буда на Сумщині. Також загарбники здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Миколаївка, Галаганівка, Архипівка, Леонівка та Олександрівка Чернігівської області; Середина-Буда, Прогрес, Дружба, Бачівськ, Сопич Сумської області, Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Красне, Вовчанськ, Чернякове та Лошакове Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Під артилерійські й мінометні обстріли окупантів потрапили Кам’янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перший, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області, а також Колодязі, Торське, Верхньокам’янське, Cпірне та Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж, протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Богданівка, Іванівське та Олександро-Шультине. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Костянтинівка, Біла Гора, Олександро-Шультине, Диліївка, Північне, Залізне, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку війська РФ вели наступальні дії в районі населених пунктів Авдіївка та Первомайське, успіху не мали. Загарбники обстріляли Новокалинове, Авдіївку, Тоненьке, Сєверне, Нетайлове, Карлівку, Водяне та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник продовжує атакувати позиції сил оборони. Тривають бої за Мар’їнку. Під ворожі обстріли також потрапили Красногорівка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Золота Нива.

На Запорізькому та Херсонському напрямках війська РФ обороняються. Обстріляли, зокрема, Времівку, Бурлацьке, Новосілку, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я, Малу Токмачку, Новоданилівку, Новоандріївку, Новояковлівку та Кам’янське Запорізької області; а також Херсон, Одрадокам’янку та Білозерку Херсонської області. Крім того, ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Кізомис на Херсонщині.

Своєю чергою авіація Сил оборони за минулу добу завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів.

Також було збито ворожий розвідувальний безпілотники типу "Орлан-10", а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пʼять районів зосередження живої сили, склад боєприпасів, два райони зосередження ворожої артилерії та логістичний центр загарбників.