Війська РФ нанесли ракетний удар по заводу в Чугуєві (ФОТО)

У ніч на 2 серпня російська армія здійснила ракетний обстріл Чугуївського району Харківської області, внаслідок чого було пошкоджено будівлі та потужності заводу. Про це повідомляє обласна прокуратура.

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Крім того, під удар окупантів потрапив гаражний кооператив, через що пошкоджено гаражі та автомобілі. За попередніми даними, ракети були випущені з території Бєлгородської області РФ. Тип ракет зараз встановлюється.

Прокурори Чугуївської окружної прокуратури спільно зі співробітниками районного управління поліції провели огляд місця події. Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу).

В свою чергу, як повідомляє Головне управління поліції в Харківській області, внаслідок зазначеного обстрілу Чугуєва, що відбувся близько 3:50, постраждалих не було.

Зазначено, що був пошкоджений житловий будинок, де утворилася вирва глибиною 5 метрів, а на території іншого домоволодіння зруйновані господарські будівлі. Також пошкоджені 6 гаражів в гаражному кооперативі та будівля виробничого приміщення на місцевому заводі.

Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: ГУНП у Харківській області Фото: ГУНП у Харківській області Фото: ГУНП у Харківській області Фото: ГУНП у Харківській області Фото: ГУНП у Харківській області Фото: ГУНП у Харківській області

1 ж серпня, як кажуть у поліції, працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти загалом опрацювали 30 фактів пошкодження помешкань та інших об’єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж.

Зокрема, під обстріли потрапили міста Харків, Чугуїв, Мерефа, села Безруки, Івашки та Одноробівка. Були пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, міська громадська зупинка, автомобілі, складське приміщення фермерського господарства, приміщення залізничного транспорту та майно підприємств.

У обласному управління Держслужби з надзвичайних ситуацій, в свою чергу, додають, що за добу 1-2 серпня сталося 5 пожеж, спричинених ворожими обстрілами, - чотири у Харківському районі та одна в Богодухівському. Горіли природні екосистеми, приватні житлові будинки та надвірні забудови, складська будівля, хвойні насадження. Крім того, піротехніки ДСНС ліквідували 11 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Фото: ГУ ДСНС у Харківській області Фото: ГУ ДСНС у Харківській області Фото: ГУ ДСНС у Харківській області Фото: ГУ ДСНС у Харківській області Фото: ГУ ДСНС у Харківській області Фото: ГУ ДСНС у Харківській області Фото: ГУ ДСНС у Харківській області

При цьому начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що минулої ночі у Харкові було спокійно, ударів ворога не зафіксовано. Однак росіяни обстріляли село Циркуни Харківського району, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок.

"Кілька разів наносили удари і по Черкаських Тишках, були влучання по відкритих територіях. Окупанти знищили готельно-ресторанний комплекс, пошкодили господарчі будівлі та хвойні насадження. У Богодухівському районі внаслідок ворожого обстрілу пошкоджене фермерське господарство, рятувальники ліквідували пожежу", - зазначив він.