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Війська РФ обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області: одна людина поранена

Обстріл Комишувахи, церква, 16 квітня 2023
Наслідки обстрілу Запорізької області в ніч на 16 квітня. Фото: ДСНС України / Facebook

Російські окупанти протягом 16 квітня здійснили 56 обстрілів Запорізької області, внаслідок чого одна людина постраждала. Про це повідомила пресслужба Запорізької ОВА.

Зазначається, що ворог вів вогонь по 16 мирних населених пунктах області. Окупанти здійснили 46 артилерійських і чотири авіаційні удари, чотири атаки із застосуванням безпілотників та дві – з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок цього зафіксовано 52 повідомлення про руйнування об'єктів соціальної інфраструктури,  квартир, приватних будинків, автівок та іншого майна.

Постраждалого зафіксовано в Преображенці – 61-річного чоловіка доставили до лікарні.

Нагадаємо, в ніч на 16 квітня російські війська здійснили масовану атаку Запорізької області. Зокрема, в Комишувасі постраждала місцева церква та будівлі поруч із нею.

Автор:
Артем Ющенко