Війська РФ обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області: одна людина поранена

Російські окупанти протягом 16 квітня здійснили 56 обстрілів Запорізької області, внаслідок чого одна людина постраждала. Про це повідомила пресслужба Запорізької ОВА.

Зазначається, що ворог вів вогонь по 16 мирних населених пунктах області. Окупанти здійснили 46 артилерійських і чотири авіаційні удари, чотири атаки із застосуванням безпілотників та дві – з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок цього зафіксовано 52 повідомлення про руйнування об'єктів соціальної інфраструктури, квартир, приватних будинків, автівок та іншого майна.

Постраждалого зафіксовано в Преображенці – 61-річного чоловіка доставили до лікарні.

Нагадаємо, в ніч на 16 квітня російські війська здійснили масовану атаку Запорізької області. Зокрема, в Комишувасі постраждала місцева церква та будівлі поруч із нею.