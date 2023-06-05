Війська РФ обстріляли 19 населених пунктів Запорізької області: є руйнування

Російські окупаційні війська продовжують атакувати мирні міста і села Запорізької області. Так, за добу 4 червня ворог обстріляв 19 населених пунктів області.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, ворог завдав 71 удар по населених пунктах.

Зокрема, Мала Токмачка, Ольгівське та Гуляйполе постраждали від авіаударів. По Залізничному, Темирівці та Преображенці окупанти били з РСЗВ, а по Оріхову, Новоандріївці, Полтавці, Щербаках та інших прифронтових селах - з артилерії.

"На щастя, люди не постраждали. Зафіксовано 12 руйнувань житла та майна місцевих жителів", - зазначив Малашко.

Нагадаємо, 2 червня армія країни-агресора вдарила по багатоповерховому будинку у селищі Комишуваха Запорізької області. Через російську агресію двоє людей загинули, ще четверо дістали поранення.