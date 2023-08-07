Війська РФ обстріляли авіабомбами село на Харківщині: є загиблі та поранені (ФОТО)

Армія країни-агресора РФ 7 серпня обстріляла чотирма керованими авіабомбами село Кругляківка у Харківській області. Ворог поцілив по приватних будинках.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"За попередніми даними, двоє цивільних загинули", - зазначив він.

Крім того, ще пʼятеро людей отримали поранення.

Пізніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що внаслідок повторного обстрілу Куп’янського району поранення дістали також двоє рятувальників ДСНС та слідчий поліції Харківщини.

Вони саме прибули на місце влучання, коли противник здійснив повторний обстріл касетними боєприпасами.

Нагадаємо, минулої доби 6 липня ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів. Внаслідок російських атак одна людина загинула та четверо постраждали.