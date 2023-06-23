Війська РФ обстріляли чотири райони Харківщини: в ОВА розповіли про наслідки

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок обстріляв села Кругляківка Куп’янського району, пошкоджено щонайменше 3 житлові будинки, господарчі споруди, будівлю магазину, знищено сільськогосподарську техніку одного з фермерських господарств.

Також у селі Петропавлівка Куп'янського району через ворожий обстріл горів житловий будинок.

Крім того, у селі Бударки Чугуївського району пошкоджено будівлі приватного домогосподарства.

А внаслідок обстрілів міста Куп’янськ сталася лісова пожежа.

За словами очільника області, протягом доби постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Також на Харківщині триває гуманітарне розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 8,6 га території та знешкодили 112 вибухонебезпечних предметів.

"На лінії зіткнення ворог здійснив чергову спробу просунутися в напрямку села Синьківка, але отримав відсіч та відступив з втратами", - повідомив Синєгубов.

Напередодні ворог обстріляв населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області. Внаслідок обстрілів міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будівлі м'ясокомбінату, житлові будинки та господарчі споруди.