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Події
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Війська РФ обстріляли Дніпропетровщину з артилерії: двоє людей поранені

Дніпропетровська область, стела
Дніпропетровська область. Фото: Wikimapia

Російські окупанти вдень 14 травня обстріляли Марганецьку громаду Дніпропетровської області, внаслідок чого двоє людей отримали поранення. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, ворог відкрив вогонь пообіді, застосувавши артилерію.

Через дії росіян 38-річні чоловік та жінка отримали мінно-вибухові травми, контузії та осколкові ураження.

Постраждалих госпіталізували в стані середньої тяжкості. 

Нагадаємо, в ніч на 14 травня окупанти обстріляли з артилерії Покровську громаду на Дніпропетровщині. Загарбники пошкодили об'єкт iнфраструктури та транспортне пiдприємство. Обійшлося без постраждалих.

Автор:
Артем Ющенко