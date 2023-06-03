Війська РФ обстріляли Донеччину: за добу четверо людей отримали поранення

На Донеччині 2 червня зафіксували двох загиблих цивільних унаслідок обстрілів із боку російських окупантів. Четверо людей за добу отримали поранення. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, було уточнено інформацію щодо двох загиблих у Торецьку. Зауважимо, що в інфографіці за 1 червня повідомлялося про двох поранених у місті.

Також очільник ОВА поінформував про ситуацію в регіоні станом на ранок 3 червня.

Зазначається, що зранку росіяни завдали удару по Слов'янську, поціливши у Будинок побуту та на територію парку. На щастя, обійшлося без постраждалих.

На Волноваському напрямку ворог пошкодив заклад культури в Великій Новосілці, а також перебив лінії електропередач у селищі Шевченко Комарської громади.

На Донецькому напрямку у Курахівській громаді одна людина поранена у Гострому, девʼять будинків пошкоджено в Острівському.

На Горлівському напрямку у Часовоярській громаді окупанти зруйнували дві нежитлові будівлі, пошкодили три багатоповерхівки та три приватні будинки. Крім того, Торецьк зазнав авіаудару – там постраждав приватний сектор.

На Лисичанському напрямку у Сіверську пошкоджено пʼять будинків. У Лиманській громаді росіяни пошкодили три будинки в Торському, а також три будинки та адмінбудівлю у Ямполі. У Званівці пошкоджено 11 будинків та медзаклад, у Переїзному – три будинки.