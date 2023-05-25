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Події
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Війська РФ обстріляли Донецьку область: вбили одну людину й поранили ще кількох

Донеччина, обстріл, руйнування
Наслідки російських обстрілів Донеччини. Фото: Павло Кириленко / Telegram

Російські окупанти протягом доби 24 травня обстріляли кілька населених пунктів на Донеччині, внаслідок чого одна людина загинула, а ще шестеро отримали поранення. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, на Донецькому напрямку росіяни обстріляли Курахове з артилерії та "Ураганів". Ворог поцілив на територію кількох підприємств.

На Горлівському напрямку війська РФ вбили одну людину й пошкодили чотири будинки в Часовоярській громаді. У Костянтинівці поранено одну людину й пошкоджено два будинки. А в Торецькій громаді загарбники поранили одну людину в Нью-Йорку, пошкодили шість будинків та інфраструктурний об'єкт.

На Лисичанському напрямку ворог зруйнував два будинки у Званівці, пошкодив ще шість будинків і школу. Також зафіксовано обстріли Торського і Зарічного Лиманської громади.

Нагадаємо, добою раніше росіяни поранили 11 жителів Донеччини. Зокрема, постраждалі були в Авдіївці та Торецьку.

Автор:
Артем Ющенко