Війська РФ обстріляли Костянтинівку: двоє людей загинули (ФОТО)

Окупаційні війська РФ продовжують тероризувати мирне населення Донецької області. Так, 21 липня росіяни обстріляли з "Градів" Костянтинівку.

Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, внаслідок обстрілу у Костянтинівці загинуло двоє людей. Також пошкоджена школа та 20 будинків.

Крім того, протягом доби 20 липня під вогнем окупантів були Вугледар і Богоявленка на Волноваському напрямку, там обійшлося без жертв.

На Донецькому напрямку у Курахівській громаді внаслідок атак ворога пошкоджено соціальний об'єкт. Також серед ночі ворог обстріляв Авдіївку касетними снарядами.

На Горлівському напрямку, крім Костянтинівської громади, пошкоджено по три будинки у Торецькій і Соледарській громадах. У Часовоярській громаді пошкоджено два будинки.

На Лисичанському напрямку внаслідок обстрілів пошкоджено будинок у Сіверську.

"Всього за добу росіяни вбили двох жителів Донеччини, поранили ще двох", - повідомив Кириленко.

Нагадаємо, 17 липня окупаційні сили Російської Федерації здійснили черговий нічний ракетний удар по Краматорську. Внаслідок атаки двоє людей дістали поранення.