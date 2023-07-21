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Війська РФ обстріляли Костянтинівку: двоє людей загинули (ФОТО)
Окупаційні війська РФ продовжують тероризувати мирне населення Донецької області. Так, 21 липня росіяни обстріляли з "Градів" Костянтинівку.
Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його словами, внаслідок обстрілу у Костянтинівці загинуло двоє людей. Також пошкоджена школа та 20 будинків.
Крім того, протягом доби 20 липня під вогнем окупантів були Вугледар і Богоявленка на Волноваському напрямку, там обійшлося без жертв.Підписуйтеся на наш YouTube канал
На Донецькому напрямку у Курахівській громаді внаслідок атак ворога пошкоджено соціальний об'єкт. Також серед ночі ворог обстріляв Авдіївку касетними снарядами.
На Горлівському напрямку, крім Костянтинівської громади, пошкоджено по три будинки у Торецькій і Соледарській громадах. У Часовоярській громаді пошкоджено два будинки.
На Лисичанському напрямку внаслідок обстрілів пошкоджено будинок у Сіверську.
"Всього за добу росіяни вбили двох жителів Донеччини, поранили ще двох", - повідомив Кириленко.
Нагадаємо, 17 липня окупаційні сили Російської Федерації здійснили черговий нічний ракетний удар по Краматорську. Внаслідок атаки двоє людей дістали поранення.