Війська РФ обстріляли Купʼянський район: четверо людей постраждали

Російські окупанти обстріляли два населені пункти в Куп’янському районі Харківської області, внаслідок чого є постраждалі. Про це вдень 24 липня повідомила пресслужба Харківської ОВА.

Зазначається, що загарбники атакували, зокрема, село Піщане. Там поранено 12-річного хлопчика й травмовано двох жінок віком 31 та 48 років. Стан усіх постраждалих легкий.

Також росіяни відкривали вогонь по смт Дворічна. Через це 60-річний чоловік отримав осколкові поранення грудної клітини та ноги, його госпіталізували.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. Як інформував очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, ворог застосував артилерію, міномети та керовані авіабомби. В селі Кучерівка Куп'янського району було поранено 70-річну жінку.