Війська РФ обстріляли Куп’янський район: п’ятеро людей отримали поранення

27 липня близько 21:15 російські загарбники вчергове завдали удару по Куп’янському району Харківської області. Внаслідок обстрілу села Новоосинове постраждали 5 людей.

Про це повідомив очільник області Олег Синєгубов.

За його інформацією, росіяни влучили у приватний житловий будинок, де перебували три жінки та два чоловіка.

Одна з жінок була госпіталізована із чисельними осколковими пораненнями, іншим постраждалим медики надали допомогу на місці.

Деталі злочину окупантів наразі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, у ніч на 27 липня війська РФ завдали удару керованою авіабомбою КАБ-250 по смт Ківшарівка Куп'янського району Харківської області. Внаслідок цього одна людина загинула, а ще четверо постраждали.

Протягом доби 26 липня окупанти обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Ізюмського, Чугуївського й Куп'янського районів. Ворог застосовував артилерію, міномети та іншу зброю.