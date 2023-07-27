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Війська РФ обстріляли Куп’янський район: п’ятеро людей отримали поранення
27 липня близько 21:15 російські загарбники вчергове завдали удару по Куп’янському району Харківської області. Внаслідок обстрілу села Новоосинове постраждали 5 людей.
Про це повідомив очільник області Олег Синєгубов.
За його інформацією, росіяни влучили у приватний житловий будинок, де перебували три жінки та два чоловіка.
Одна з жінок була госпіталізована із чисельними осколковими пораненнями, іншим постраждалим медики надали допомогу на місці.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Деталі злочину окупантів наразі встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, у ніч на 27 липня війська РФ завдали удару керованою авіабомбою КАБ-250 по смт Ківшарівка Куп'янського району Харківської області. Внаслідок цього одна людина загинула, а ще четверо постраждали.
Протягом доби 26 липня окупанти обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Ізюмського, Чугуївського й Куп'янського районів. Ворог застосовував артилерію, міномети та іншу зброю.