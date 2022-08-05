Війська РФ обстріляли майданчик ЗАЕС біля енергоблоку, пошкоджено азотно-кисневу станцію - "Енергоатом"

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" заявляє, що ввечері 5 серпня російські війська вдруге обстріляли Запорізьку атомну електростанцію з ракетних систем залпового вогню. Про це йдеться у Telegram-каналі НАЕК.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Три "прильоти" зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою є пожежна небезпека", - сказано в ньому.

В "Енергоатомі" кажуть, що наразі постраждалих немає, однак перед обстрілами представники "Росатома" поспіхом покинули станцію, "ймовірно, знаючи, що готується атака".

"Український персонал ЗАЕС перебуває на місці і виконує усі заходи із забезпечення ядерної й радіаційної безпеки та ліквідовує наслідки пошкоджень", - додають в держкомпанії.

Нагадаємо, що раніше у п'ятницю "Енергоатом" заявив, що біля 14:30 російські військові тричі вели обстріл у бік ЗАЕС, поціливши у високовольтну лінію зв’язку між ЗАЕС та Запорізькою теплоелектростанцією.

"У результаті її було пошкоджено, а на одному енергоблоків спрацював аварійний захист, увімкнулись дизель-генератори. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі", - повідомляють в НАЕК.

В свою чергу, мер Енергодара Дмитро Орлов заявив про обстріли з боку самої ЗАЕС у бік міста. Після цього в "Енергоатомі" також повідомили про обстріл міста.

"Військові-терористи з РФ обстріляли Енергодар з РСЗВ і створюють в місті гуманітарну катастрофу. Кількість постраждалих наразі уточнюється. Загарбники розбомбили електропідстанцію "Луч", внаслідок чого майже все місто (6 із 7 мікрорайонів) залишились без світла. Також не працює водозабірна станція – у місті відсутня вода. Це справжня гуманітарна катастрофа, яку навмисно створюють рашисти!" - заявили в компанії.

Нагадаємо при цьому, що з іншого від Енергодара та ЗАЕС боку Каховського водосховища знаходиться підконтрольна Україні територія, з боку якої 19 липня було нанесено удар по наметовому містечку окупантів неподалік першого енергоблоку атомної станції: відповідне відео публікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони.

У попередні ж дні до цього значних обстрілів стало зазнавати місто Нікополь Дніпропетровської області, розташоване з контрольованого Україною боку водосховища, які продовжилися й після цього: зокрема, були загиблі й поранені при обстрілах 20 липня та 22 липня, а одне з містоутворюючих підприємств - трубний завод "Сентравіс" через обстріли вирішив призупинити виробництво.

Натомість інформація про обстріли території ЗАЕС гостро засуджується з боку Міжнародного агентства з атомної енергії, яке вказує на загрозу ядерній безпеці через них та вже не один місяць тисне на Україну, аби та дозволила візит його представників та голови Рафаеля Гроссі на окуповану станцію. Україна ж налаштована радикально проти цього й звинувачувала МАГАТЕ, зокрема, у змові з окупантами та потуранні російській пропаганді.

Джерело фото: ua.depositphotos.com