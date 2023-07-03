Війська РФ обстріляли населені пункти Харківщини: в ОВА розповіли про наслідки ворожих атак

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Минулої доби російські окупанти обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти в Чугуївському, Ізюмського та Куп'янському районах області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, на Слобожанському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Плетенівки Чугуївського району. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли Козачої Лопані та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Масютівка, Кислівка і Берестове.

Також 2 липня окупанти завдали ударів по селу Курилівка Куп'янського району. Пошкоджено дахи та вікна житлових будинків.

Обстріляли загарбник і село Шийківка Ізюмського району.

Крім того, під ворожий мінометний обстріл потрапили села Кислівка та Кругляківка Куп’янського району.

Як повідомив Синєгубов, поранених цивільних внаслідок бойових дій протягом доби не зафіксовано.

Нагадаємо, напередодні російські загарбники завдали ударів з артилерії, мінометів та авіації по Богодухівському, Харківському, Куп'янському, Чугуївському та Ізюмському районах.