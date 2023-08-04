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Події
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Війська РФ обстріляли Нікопольщину: постраждали двоє людей (ФОТО)

нікополь, обстріл
Наслідки ворожих обстрілів. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Російські окупаційні війська продовжують терор мирного населення Дніпропетровської області. Протягом ночі 4 серпня ворог п’ять разів обстріляв Нікопольщину. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, окупанти били з важкої артилерії та РСЗВ. 

Під обстріли потрапив сам Нікополь, а також Червоногригорівська та Мирівська громади.

Фото 2 — Війська РФ обстріляли Нікопольщину: постраждали двоє людей (ФОТО)
Фото 3 — Війська РФ обстріляли Нікопольщину: постраждали двоє людей (ФОТО)
Фото 4 — Війська РФ обстріляли Нікопольщину: постраждали двоє людей (ФОТО)
Фото 5 — Війська РФ обстріляли Нікопольщину: постраждали двоє людей (ФОТО)
Фото 6 — Війська РФ обстріляли Нікопольщину: постраждали двоє людей (ФОТО)
Фото 7 — Війська РФ обстріляли Нікопольщину: постраждали двоє людей (ФОТО)

"Постраждали двоє мешканців Нікополя. Серед них 85-річна жінка і 35-річний чоловік. Їм надана необхідна допомога. Лікуватимуться вдома", - зазначив Лисак.

Також у місті пошкоджені понад два десятки приватних будинків, легковий автомобіль і дві вантажівки. Пошкоджені й кілька сонячних панелей, теплиці, три газопроводи та дві лінії електропередач. Побиті десять господарчих споруд, ще дві – знищені.

Наслідки ворожих атак уточнюються, додав очільник області.

Нагадаємо, російська армія двічі за ніч 3 серпня завдавала ударів по Дніпропетровській області. В регіоні під ворожий вогонь потрапили Нікопольський та Синельниківський райони.

Автор:
Ніна Комащенко