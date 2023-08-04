Війська РФ обстріляли Нікопольщину: постраждали двоє людей (ФОТО)

Російські окупаційні війська продовжують терор мирного населення Дніпропетровської області. Протягом ночі 4 серпня ворог п’ять разів обстріляв Нікопольщину.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, окупанти били з важкої артилерії та РСЗВ.

Під обстріли потрапив сам Нікополь, а також Червоногригорівська та Мирівська громади.

"Постраждали двоє мешканців Нікополя. Серед них 85-річна жінка і 35-річний чоловік. Їм надана необхідна допомога. Лікуватимуться вдома", - зазначив Лисак.

Також у місті пошкоджені понад два десятки приватних будинків, легковий автомобіль і дві вантажівки. Пошкоджені й кілька сонячних панелей, теплиці, три газопроводи та дві лінії електропередач. Побиті десять господарчих споруд, ще дві – знищені.

Наслідки ворожих атак уточнюються, додав очільник області.

Нагадаємо, російська армія двічі за ніч 3 серпня завдавала ударів по Дніпропетровській області. В регіоні під ворожий вогонь потрапили Нікопольський та Синельниківський райони.