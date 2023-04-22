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Війна Війна
Категорія
Події
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Війська РФ обстріляли парк у Херсоні: є постраждалий

Херсонська область, знак
Херсонська область. Фото: Wikimapia

Російські окупанти вдень 22 квітня обстріляли один із парків Херсона, внаслідок чого одна людина постраждала. Про це повідомив керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков у коментарі "Суспільному".

За його словами, 46-річний чоловік отримав поранення гомілки, а також садну голови.

Постраждалого госпіталізували, йому надають медичну допомогу.

Нагадаємо, протягом 21 квітня війська РФ здійснили 45 обстрілів Херсонщини, випустивши 235 снарядів із важкої артилерії та безпілотників. Окупанти поцілили у житлові квартали.

Добою раніше загарбники 63 рази обстріляли Херсонську область. Тоді двоє людей загинули, ще троє отримали поранення.

Автор:
Артем Ющенко