Війська РФ обстріляли парк у Херсоні: є постраждалий

Російські окупанти вдень 22 квітня обстріляли один із парків Херсона, внаслідок чого одна людина постраждала. Про це повідомив керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков у коментарі "Суспільному".

За його словами, 46-річний чоловік отримав поранення гомілки, а також садну голови.

Постраждалого госпіталізували, йому надають медичну допомогу.

Нагадаємо, протягом 21 квітня війська РФ здійснили 45 обстрілів Херсонщини, випустивши 235 снарядів із важкої артилерії та безпілотників. Окупанти поцілили у житлові квартали.

Добою раніше загарбники 63 рази обстріляли Херсонську область. Тоді двоє людей загинули, ще троє отримали поранення.