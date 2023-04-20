Війська РФ обстріляли прикордонні села на Чернігівщині: загинула молода жінка (ФОТО)

Одна людина загинула і двоє отримали поранення внаслідок обстрілу 20 квітня російськими військами села Галаганівка Семенівської громади Новгород-Сіверського району. Як повідомляють в Чернігівській обласній прокуратурі, обстріл зі ствольної артилерії було здійснено у денний час.

У результаті атаки на житловий будинок місцева 25-річна мешканка отримала тілесні ушкодження, від яких померла в лікарні. Також поранення спричинено двом чоловікам, яких доставлено до лікарні.

Окрім цього, було обстріляно село Леонівка тієї ж громади. Внаслідок цього пошкоджено житлові будинки та сільськогосподарську техніку. У цьому випадку минулось без потерпілих.

За процесуального керівництва Новгород-Сіверської окружної прокуратури розпочато розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (частини 1 та 2 статті 438 Кримінального кодексу). Слідчі райуправління поліції та прокурори зафіксували наслідки обстрілів.

Фото: Чернігівська обласна прокуратура Фото: Чернігівська обласна прокуратура Фото: Чернігівська обласна прокуратура Фото: Чернігівська обласна прокуратура

В свою чергу, в оперативному командуванні "Північ" Сухопутних військ Збройних сил України заявили, що з 12:15 до 14:00 зафіксовано вісім приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в район села Грем'яч (Новгород-Сіверська громада).

Окрім цього, повідомляється, що з 13:00 до 13:50 зафіксовано 14 приходів, ймовірно з міномету калібру 120 міліметрів, в район села Леонівка. Раніше в четвер в ОК "Північ" повідомляли про два приходи у період з 10:40 до 11:00, ймовірно з 120-міліметрового міномету, в районі села Грем’ячка, що є найближчим до Галаганівки.

Щодо усіх трьох випадків зазначено, що "про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила". Стосовно обстрілу Галаганівки зазначалося, що з 11:00 до 11:15 було зафіксовано чотири приходи, також імовірно з міномету калібру 120 міліметрів. За даними військових, жінка, що померла згодом в лікарні, дістала осколкові поранення голови.