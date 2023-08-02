Війська РФ обстріляли п’ять районів Харківщини: в ОВА розповіли про наслідки

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківської області. Так, протягом доби 1 серпня ворог обстріляв населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок ракетного удару по с. Першотравневе Ізюмського району пошкоджено магазин та житлові будинки, загинула жінка 91 року, отримав поранення та був госпіталізований чоловік близько 40 років. Стан пораненого важкий", - зазначив він.

Також ворог вдарив авіабомбою ФАБ-500 по Петропавлівці Куп’янського району, внаслідок чого пошкоджено 3 приватних домогосподарства, сталися одночасно кілька масштабних пожеж.

У селі Баранівка Богодухівського району через ворожий обстріл горів приватний будинок, гараж та господарча споруда.

А у Куп'янську через ворожі атаки пошкоджено приватне домоволодіння та автомобіль, сталися пожежі.

Також в області триває розмінування. Піротехніки ДСНС за добу обстежили більше 6 га території та знешкодили 59 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, вночі 1 серпня армія країни-агресора РФ атакували дронами Харків, внаслідок чого було пошкоджено будівлю навчального закладу у Салтівському районі, спортивний об'єкт у Шевченківському районі. Там поранення зазнав охоронець, його госпіталізували.