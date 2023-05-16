Війська РФ обстріляли Сумщину з мінометів та артилерії: є поранений

Російські окупаційні війська протягом дня 16 травня здійснили 20 обстрілів прикордоння Сумської області, внаслідок чого одна людина дістала поранення.

Про це повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації.

Обстрілів зазнали Білопільська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Новослобідська, Середино-Будська, Великописарівська громади. Загалом зафіксовано 112 вибухів.

Так, у Миропільській громаді зафіксовано скидання боєприпасів ВОГ (4 вибухи) за допомогою БпЛА. Також ворог бив з міномету – 11 вибухів. Крім того, зафіксовано артилерійський обстріл громади – 5 вибухів. Внаслідок обстрілів пошкоджено елеватор, гараж агропідприємства, приватний будинок, а також одна цивільна особа дістала поранення.

У Білопільській громаді ворог бив з міномету – 33 вибухів. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено приватний житловий будинок. Також був обстріл з АГС – 3 вибухи та артобстріл – 8 вибухів.

Юнаківську громаду ворог обстріляв з міномету (4 вибухи), а Середино-Будська громада потерпала від артилерійського обстрілу (14 вибухів).

На Хотінську громаду ворог скинув 5 мін, Великописарівську громаду - обстріляв з гранатомету (12 вибухів) та артилерії (12 вибухів), а Новослобідську - з міномету (1 вибух).

Нагадаємо, росіяни протягом дня 10 травня здійснили 11 обстрілів прикордоння Сумської області, внаслідок чого одна людина загинула.