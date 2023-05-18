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Війська РФ обстріляли Сумщину з мінометів та артилерії: є постраждалі

Війська РФ обстріляли Сумщину з мінометів та артилерії: є постраждалі
Рятувальники ліквідовують пожежу, яка через ворожий обстріл виникла у житловому секторі на Сумщині. Фото: обласне управління ДСНС

Російські окупаційні війська протягом дня 18 травня здійснили 10 обстрілів прикордоння Сумської області, внаслідок чого постраждали двоє людей.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали населені пункти Юнаківської, Білопільської, Новослобідської, Миропільської, Есманської, Краснопільської громад.

Так, по території Юнаківської громади ворог бив з мінометів – 7 вибухів та артилерії – 8 вибухів.

По Білопільській та Новослобідській громадах ворог бив з мінометів (12 вибухів та 4 вибухи).

Миропільську громаду росіяни також обстріляли з мінометів – 3 вибухи, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок.

Есманську громаду росіяни обстріляли з мінометів (10 вибухів), внаслідок чого пошкоджено приватний житловий будинок, господарчу споруду, трактор, польовий обприскувач. Кіім того, двоє цивільних отримали контузії.

Краснопільську громаду ворог також обстріляв з мінометів (18 вибухів).

Нагадаємо, протягом дня 17 травня росіяни 16 разів обстріляли прикордоння Сумської області. Було зафіксовано загалом понад 180 вибухів. Під ворожий обстріл потрапили Білопільська, Новослобідська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади.

Автор:
Ніна Комащенко