Війська РФ обстріляли Сумщину з мінометів та артилерії: загинув місцевий житель

Російські окупанти протягом дня 10 трваня здійснили 11 обстрілів прикордоння Сумської області, внаслідок чого одна людина загинула. Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Зазначається, що по Білопільській громаді росіяни били з мінометів (29 вибухів) та артилерії (шість вибухів). Внаслідок одного з обстрілів зі ствольної артилерії в селі Павлівка пошкоджено одне домоволодіння, гараж фермерського господарства та лінія електропередач. Від уламку артснаряду загинув місцевий житель 1967 року народження.

Крім того, війська РФ обстріляли Хотінську та Новослобідську громади з мінометів (три та пʼять вибухів відповідно), а Есманську громаду – з самохідних артилерійських установок (два вибухи). На Великописарівську громаду ворог скинув 13 мін.

У Юнаківській громаді був обстріл з міномету (три вибухи) та артобстріл (також три вибухи). Окупанти пошкодили одне домогосподарство.