Війська РФ обстріляли три райони Харківщини: в ОВА розповіли про наслідки

Російські окупаційні війська не припиняють терор мирного населення Харківської області. Протягом минулої доби, 9 липня, ворог обстрілював населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Уди, Дворічна, Красне Перше та інші населені пункти.

Внаслідок ворожих атак пошкоджено приватні житлові та багатоквартирні будинки.

В районах Колодязного та Кислівки Куп'янського району ворог використав бойову авіацію.

"Постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано", - повідомив Синєгубов.

Також в регіоні триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 16 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 8 липня по Харківській області окупанти завдавали авіаційних, мінометних та артилерійських ударів по прикордонним населеним пунктам. Внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка Куп’янського лісового господарства Сеньківського лісництва.