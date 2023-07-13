Війська РФ обстріляли Харківську область: в ОВА розповіли деталі

Протягом минулої доби російські війська продовжували обстрілювати прифронтові райони Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина отримала поранення.

Про це повідомив очільник області Олег Синєгубов.

За його словами, окупанти обстрілювати населені пункти Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів з реактивної артилерії, мінометів та завдали ударів з авіації.

Внаслідок обстрілів села Одноробівка Богодухівського району пошкоджено 6 приватних житлових будинків, гараж, господарчі споруди, сталися пожежі. У смт Дворічна Куп'янського району 67-річний чоловік отримав поранення та був госпіталізований до лікарні.

Синєгубов додав, що на виїзді з міста Балаклія Ізюмського району під час роботи на тракторі на невідомому вибуховому пристрої підірвався 55-річний тракторист. Чоловіка госпіталізували.

Також на Харківщині тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 10 га території та знешкодили 100 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 11 липня російські війська обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Ізюмського та Куп'янського районів Харківської області з артилерії, мінометів і завдали удару керованою авіабомбою по селу Кучерівка.