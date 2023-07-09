Війська РФ обстріляли Херсон: є поранена

Російські окупаційні війська 9 липня вчергове завдали удару по житловому кварталу Херсона.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, ворожий обстріл відбувся близько 13:00.

"Через російський обстріл Херсона постраждала 66-річна жінка", - зазначив він.

За інформацією Прокудіна, у постраждалої діагностували струс головного мозку та поранення голови. Їй надали медичну допомогу, життю жінки нічого не загрожує.

Нагадаємо, окупаційні війська РФ протягом доби 8 липня 59 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію одна людина дістала поранення.