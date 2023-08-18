Війська РФ обстріляли Херсонський район: є загиблий та поранені

18 серпня близько 20:00 окупанти обстріляли Херсонський район. Ворог поцілив у житловий сектор, внаслідок чого загинув 72-річний чоловік.

Про це повідомляють очільник області Олександ Прокудін та Офіс Генпрокурора.

Згідно з повідомленням, внаслідок обстрілів ще двоє літніх людей отримали поранення: це 93-річний чоловік та 73-річна жінка. Лікарі надали їм всю необхідну медичну допомогу.

Також відомо, що ворожі снаряди пошкодили приватні житлові будинки.

Херсонська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, російські окупаційні війська протягом доби 17 серпня 48 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області.