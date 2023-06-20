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Війська РФ обстріляли житлові квартали Херсона, є загиблий
Російські окупанти вранці 20 червня вкрили вогнем житлові квартали Херсона. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Удари ворожої артилерії прийшлися на цивільні обʼєкти: домівки, дитсадок, освітній заклад та СТО.
За попередньою інформацією, через обстріл загинув 27-річний чоловік.
Крім того, під ворожі удари також потрапила бригада "швидкої", яка прямувала на допомогу херсонцям. Медичні працівники не постраждали.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Як повідомила пресслужба Херсонської обласної прокуратури, близько 11:00 окупанти здійснили мінометний обстріл Херсона. Зазначається, що чоловіку, який загинув внаслідок атаки, було 28 років.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, протягом минулої доби росіяни здійснили 57 обстрілів Херсонщини, випустивши 275 снарядів. Через російську агресію пʼятеро людей дістали поранення.