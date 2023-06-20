АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЄБРР - бізнесу ЄБРР - бізнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Війська РФ обстріляли житлові квартали Херсона, є загиблий

Херсон, обстріл, пошкодження
Наслідки російського обстрілу Херсона 20 червня 2023. Фото: Херсонська обласна прокуратура / Facebook

Російські окупанти вранці 20 червня вкрили вогнем житлові квартали Херсона. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Удари ворожої артилерії прийшлися на цивільні обʼєкти: домівки, дитсадок, освітній заклад та СТО. 

За попередньою інформацією, через обстріл загинув 27-річний чоловік. 

Крім того, під ворожі удари також потрапила бригада "швидкої", яка прямувала на допомогу херсонцям. Медичні працівники не постраждали.

Як повідомила пресслужба Херсонської обласної прокуратури, близько 11:00 окупанти здійснили мінометний обстріл Херсона. Зазначається, що чоловіку, який загинув внаслідок атаки, було 28 років.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, протягом минулої доби росіяни здійснили 57 обстрілів Херсонщини, випустивши 275 снарядів. Через російську агресію пʼятеро людей дістали поранення.

Автор:
Артем Ющенко