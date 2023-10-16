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Війська РФ протягом дня обстріляли чотири області
Протягом дня 16 жовтня російські загарбники завдали ударів по Херсонській, Харківській, Сумській та Дніпропетровській областях.
Дніпропетровська область
Вранці окупанти з важкої артилерії вдарили по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині, повідомив очільник області Сергій Лисак. Під обстріли потрапило одне з тамтешніх сіл.
Надвечір росіяни били і по самому Нікополю. Окрім цього, вони спрямував на місто два дрони-камікадзе. Згідно з повідомленням Лисака, люди не постраждали.
Херсонська область
Вечері 16 жовтня ворог атакував Херсонщину з п’яти літаків-винищувачів, повідомив очільник області Олександ Прокудін.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За попередньою інформацією, російські загарбники випустили 9 керованих авіабомб по чотирьох населених пунктах Бериславського району.
Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.
Харківська область
Під вечір росіяни вчергове здійснили ракетний обстріл Харківської області з території РФ. За наявною інформацією, пуск ракет було здійснено з району Валуйок в РФ, повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.
За його словами, ціллю окупантів став населений пункт в Ізюмському районі. Наразі інформація про можливих постраждалих та руйнування уточнюється.
Сумська область
Під обстріли сьогодні потрапила і прифронтова Сумщина. Протягом дня росіяни здійснили 3 мінометні обстріли, повідомили в ОВА.
Було зафіксовано 10 вибухів. Під ворожі обстріли потрапили Шалигинська (7 вибухів) та Краснопільська (3 вибухи) громади.