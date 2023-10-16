Війська РФ протягом дня обстріляли чотири області

Протягом дня 16 жовтня російські загарбники завдали ударів по Херсонській, Харківській, Сумській та Дніпропетровській областях.

Дніпропетровська область

Вранці окупанти з важкої артилерії вдарили по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині, повідомив очільник області Сергій Лисак. Під обстріли потрапило одне з тамтешніх сіл.

Надвечір росіяни били і по самому Нікополю. Окрім цього, вони спрямував на місто два дрони-камікадзе. Згідно з повідомленням Лисака, люди не постраждали.

Херсонська область

Вечері 16 жовтня ворог атакував Херсонщину з п’яти літаків-винищувачів, повідомив очільник області Олександ Прокудін.

За попередньою інформацією, російські загарбники випустили 9 керованих авіабомб по чотирьох населених пунктах Бериславського району.

Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Харківська область

Під вечір росіяни вчергове здійснили ракетний обстріл Харківської області з території РФ. За наявною інформацією, пуск ракет було здійснено з району Валуйок в РФ, повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

За його словами, ціллю окупантів став населений пункт в Ізюмському районі. Наразі інформація про можливих постраждалих та руйнування уточнюється.

Сумська область

Під обстріли сьогодні потрапила і прифронтова Сумщина. Протягом дня росіяни здійснили 3 мінометні обстріли, повідомили в ОВА.

Було зафіксовано 10 вибухів. Під ворожі обстріли потрапили Шалигинська (7 вибухів) та Краснопільська (3 вибухи) громади.