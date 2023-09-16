Війська РФ ударили ракетами по Харкову: є поранені

Російська окупаційна армія в суботу, 16 вересня, обстріляла Харків ракетами С-300. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що ворог завдав пʼять ударів по Холодногірському району.

За попередньою інформацією від медиків, поранення отримали пʼятеро цивільних. Стан потерпілих – легкий та середній, загрози життю немає.

Наразі екстрені служби ліквідують наслідки влучань.

Обстріли Харківщини: 15 вересня 2023

Як інформував Синєгубов, протягом минулої доби, 15 вересня, війська РФ обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

Авіаударів зазнали населені пункти Стрілеча Харківського району та Котлярівка Куп'янського району. Під артилерійським вогнем перебував Куп’янськ.

Унаслідок удару керованою авіабомбою по село Копанки Ізюмського району повністю знищено приватний житловий будинок, ще два будинки знищено частково.

У селі Симинівка Чугуївського району росіяни обстрілом пошкодили заклад освіти.

Тоді обійшлося без постраждалих.