Війська РФ уранці вдарили по Херсону та області: постраждали кілька людей

Російські окупанти вранці 16 серпня обстріляли Херсонську область, внаслідок чого є поранені цивільні. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що в Херсоні ворог вдарив по освітньому закладу та території лікарні, поранивши трьох людей.

Серед постраждалих – 55-річний пацієнт медзакладу, який проходив курс лікування ішемічного інсульту. Внаслідок обстрілу в нього травмована грудна клітина.

У Зеленівці війська РФ атакували 45-річного чоловіка, який працював у полі. Його госпіталізували з пораненням ноги.

А в Хрещенівці травми голови отримав 60-річний чоловік, йому надають медичну допомогу.

Також відомо, що опівночі російська армія обстріляла Микільське. Там у власній оселі отримало поранення подружжя: 60-річна жінка та 63-річний чоловік. Наразі вони перебувають у лікарні з пораненнями середнього ступеня тяжкості.

Ситуація на Херсонщині

Протягом доби 15 серпня росіяни 61 раз відкривали вогонь по Херсонській області, випустивши 358 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації. Зокрема, по Херсону ворог випустив 13 снарядів.

Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, а також у приміщення "Пункту незламності" в Бериславському районі.

Тоді через російську агресію шестеро людей отримали поранення.

А вранці 16 серпня очільник ОВА Олександр Прокудін інформував, що росіяни криють вогнем центр Херсона, і закликав не виходити на вулицю.