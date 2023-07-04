Війська РФ вдарили по центру села в Чернігівській області: є поранені

Російські окупаційні війська завдали потужного удару по центру села Буда-Вороб'ївська у Чернігівській області.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

"Як наслідок - троє поранених", - зазначив він.

За його словами, двоє з поранених довелося евакуювати ще під час обстрілу. Третій постраждалий звернувся за медичною допомогою сам. Усі вони мають стан середньої тяжкості.

"Тисну руку начальнику Новгород-Сіверської РВА Сергію Сергієнку та його заступнику Олександру Селіверстову. Адже вони особисто вивозили людей, а Олександр безпосередньо наклав турнікети двом чоловікам", - повідомив він.

Чаус додав, що Буда-Вороб'ївська постійно перебуває під обстрілами ворога. З села вже виїхала половина мешканців. Втім, ще понад півтори сотні людей досі живуть там. Станом на ранок 4 липня за допомогою у відселенні звернулася одна родина, ще дві виїхали самотужки.

Нагадаємо при цьому, що ще в листопаді влада Чернігівщини закликала мешканців прикордоння виїхати з потенційно вразливої території.

Втім, мешканці прикордоння Чернігівщини наразі продовжують регулярно гинути через обстріли з російського боку кордону. Зокрема, 14 червня внаслідок обстрілу російськими військами прикордонного села Янжулівка Семенівської громади Чернігівської області загинула одна людина.