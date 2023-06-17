Війська РФ вдарили по Костянтинівці: поранені жінка й дитина (ФОТО)

Російські окупаційні війська не припиняють терор мирного населення Донецької області. Так, 17 червня, близько 10:20, ворог атакував місто Костянтинівка.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"Внаслідок влучання снарядів по приватному сектору зазнала поранень 9-річна дівчинка. У неї діагностовано закриті травми грудної клітини і живота, відкритий перелом плеча, рвані рани ніг і множинні садна тіла", - йдеться у повідомленні.

Також до лікарні з осколковим пораненням ноги потрапила жінка 57 років. Наразі стан постраждалих оцінюють як стабільний.

В результаті обстрілів у місті пошкоджено 11 житлових будинків, а також гаражне приміщення, автомобіль, газопровід та електромережі.

За попередніми даними, населений пункт обстріляли зі ствольної артилерії.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

Нагадаємо, протягом доби 15 червня російські окупанти знов завдали ударів по мирному населенню Донецької області. Загалом по області росіяни поранили 10 людей.