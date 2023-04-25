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Війська РФ вдарили по Куп’янську: є жертва та поранені, під завалами ще є люди (ВІДЕО)

Війська РФ вдарили по Куп’янську: є жертва та поранені, під завалами ще є люди (ВІДЕО)
Війська РФ вдарили по Куп’янську.

Армія країни-агресора РФ 25 квітня завдала удару по центру Куп’янська Харківської області. Ворог влучив у будівлю Краєзнавчого музею.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"За попередньою інформацією, 5 цивільних людей отримали поранення, ще щонайменше двоє людей перебувають під завалами", - зазначив він.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що станом на 10:05 кількість поранених внаслідок обстрілу зросла до 10. Крім того, вiдомо про загиблу працівницю музею.

"Під завалами ще є люди. Ліквідація наслідків обстрілу триває. Залучені всі необхідні служби", - зазначив він.

Нагадаємо, 24 квітня армія країни-агресора РФ завдала ударів по прикордонних та прифронтових населених пунктах області.

Автор:
Ніна Комащенко