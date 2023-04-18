ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Війська РФ вдарили по місту в Донецькій області: 8 людей поранені (ФОТО)

Війська РФ вдарили по місту в Донецькій області: 8 людей поранені (ФОТО)
Наслідки обстрілу. Фото: Telegram глави ОВА

Російські окупаційні війська вранці 18 квітня обстріляли Українськ в Донецькій області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Щонайменше 8 людей поранено внаслідок артобстрілу Українська. Усі поранені доставлені в лікарню та отримують необхідну медичну допомогу", - зазначив він.

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджені 3 багатоповерхівки та 18 торговельних павільйонів місцевого центрального ринку.

Фото 2 — Війська РФ вдарили по місту в Донецькій області: 8 людей поранені (ФОТО)
Фото 3 — Війська РФ вдарили по місту в Донецькій області: 8 людей поранені (ФОТО)
Фото 4 — Війська РФ вдарили по місту в Донецькій області: 8 людей поранені (ФОТО)

Нагадаємо, армія країни-агресора РФ не припиняє терор Донецької області. Так, в ніч на 18 квітня окупанти обстріляли Слов'янськ.

Автор:
Ніна Комащенко