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Війська РФ вдарили по місту в Донецькій області: 8 людей поранені (ФОТО)
Російські окупаційні війська вранці 18 квітня обстріляли Українськ в Донецькій області, внаслідок чого є поранені.
Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Щонайменше 8 людей поранено внаслідок артобстрілу Українська. Усі поранені доставлені в лікарню та отримують необхідну медичну допомогу", - зазначив він.
За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджені 3 багатоповерхівки та 18 торговельних павільйонів місцевого центрального ринку.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, армія країни-агресора РФ не припиняє терор Донецької області. Так, в ніч на 18 квітня окупанти обстріляли Слов'янськ.