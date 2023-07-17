Війська РФ вдарили по Сумській області: є загиблі та поранені

Російські окупаційні війська 17 липня обстріляли з артилерії Білопілля на Сумщині, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Обстріл відбувся близько 12:30, зафіксовано 3 вибухи.

"Внаслідок обстрілу відбулось руйнування адміністративного приміщення. Є загиблі та поранені. Кількість уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Пораненим надають медичну допомогу.

Міський голова Білопілля Юрій Зарко у коментарі "Суспільному" повідомив, що наразі відомо про двох загиблих та щонайменше 10 поранених внаслідок ворожої атаки.