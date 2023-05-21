Війська РФ вдарили по Харківщині з С-300

Ввечері 21 травня російські окупаційні війська завдали чергового ракетного удару по селу Циркуни Харківського району. За попередньою інформацією били із ЗРК С-300.

Про це повідомив очільник області Олег Синєгубов.

Згідно його інформації, одна з ракет влучила в землю, а інша - пошкодила приватний житловий будинок.

Внаслідок обстрілу постраждав чоловік, медики надають йому допомогу. На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється.

Протягом доби 20 травня росіяни з артилерії, мінометів та з використанням авіації масовано обстрілював населені пункти у Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах.

18 травня ворог також завдав ракетного удару, попередньо із ЗРК С-300, по селу Циркуни Харківського району. Ракета влучила в землю. Попередньо, обійшлося без жертв та масштабних руйнувань, але пошкоджено приватний автомобіль.