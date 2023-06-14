Війська РФ вдарили ракетами по Краматорську та Костянтинівці: троє людей загинули (ФОТО)

Російські окупаційні війська не припиняють терор мирного населення Донецької області. Так, зранку 14 червня ворог атакував ракетами Краматорськ та Костянтинівку, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Дві людини загинули і двоє поранені у Краматорську, одна загинула і одна поранена - у Костянтинівці", - зазначив він.

Наслідки обстрілу приватного сектору Краматорська. Фото: Павло Кириленко/Telegram

За його словами, російські ракети влучили у приватний сектор міст і завдали значної шкоди. У Краматорську вщент зруйновано щонайменше 5 і пошкоджено зо два десятки приватних будинків, у Костянтинівці - два зруйновані і пошкоджені 55.

Наслідки обстрілу приватного сектору Костянтинівки. Фото: Павло Кириленко/Telegram

Крім того, пошкоджено газогін та електромережі.

Рятувальні та комунальні служби працюють на місці російських злочинів, надають допомогу людям.

Нагадаємо, російські окупанти протягом 12 червня обстріляли низку населених пунктів Донеччини, внаслідок чого одна людина загинула, а пʼятеро отримали поранення.