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Війська РФ вдарили ракетами по Кривому Рогу: вражено дамбу водосховища, Інгулець вийшов з берегів
Кривий Ріг Дніпропетровської області надвечір 13 вересня зазнав удару вісьмома російськими крилатими ракетами, повідомив у Telegram-каналі заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Це терористичний акт проти наших людей, проти конкретного міста. Адже ракети прицільно летять в споруди, які мають критично важливе значення в життєзабезпеченні людей. Сьогодні російські війська направили максимальну кількість своєї зброї на гідротехнічні споруди. Мета очевидна – спроба створити надзвичайну ситуацію. Їм не важливо, чи залишаться люди без води, чи місто опиниться у воді", - вказав він.
За словами чиновника ОП, росіянам порібно створити паніку, в якій буде важко приймати рішення, і закликав людей не панікувати. Він додав, що зараз компетентні служби вже ліквідовують наслідки ракетних ударів, а на місці "координує роботу військова адміністрація" (зазначимо при цьому, що у самому Кривому Розі військова адміністрація, можливість створення яких президентом передбачено законом про правовий режим воєнного стану, не створвалася).
"Головне, що потерпілих серед мирного населення немає, а інше – відновимо. Ситуацію тримаємо під контролем", - підкреслив Тимошенко.Підписуйтесь на наш Telegram канал
В свою чергу президент Володимир Зеленський підтвердив публікацією відповідного фото, що удар прийшовся по дамбі Карачунівського водосховища.
"Країна-терорист і далі воює проти мирного населення. Цього разу – ракетні удари по гідротехнічних спорудах і спроба затопити Кривий Ріг. Все, що можуть окупанти, – це посіяти паніку, створити надзвичайну ситуацію, спробувати залишити людей без світла, тепла, води та їжі. Чи зможе це нас зламати? Аж ніяк. Чи чекатиме на них справедлива відповідь і відплата? Безперечно, так", - підкреслив він.
В свою чергу у мережі розповсюдилася вже велика кількість фото та відео, що свідчать по значне підвищення рівня води в річкі Інгулець після враження гідротехнічних споруд у місті. Зокрема, вода вже знесла один з пішохідних мостів через річку - у районі МОДР.